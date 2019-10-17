سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يعترف : توجد 50 قنبلة نووية داخل قاعدة جوية بتركية.. و"CNN" تعلق

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:48 م
ترامب يعترف : توجد 50 قنبلة نووية داخل قاعدة جوية بتركية.. و"CNN" تعلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت:نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، بوجود أسلحة نووية أمريكية فى قاعدة انجرليك الجوية بتركيا ، وهو الاعتراف الذى علقت عليه شبكة سى إن إن الأمريكية بقولها إنه الأول من نوعه رغم أنه معلوم بموجب تسريبات عدة.

وخبراء لـ"سى إن إن" قوام تلك الأسلحة بقرابة 50 قنبلة نووية ترجع لعهد الحرب الباردة في تركيا، وإنها جزء من استراتيجية الردع الخاصة بحلف الناتو التي يجب اتخاذ القرارات المتعلقة بها بتصويت بالإجماع من الـ28 دولة الأعضاء.

وتم توجيه سؤال لترامب على هامش استقبال نظيره الإيطالي عما إذا كان يشعر بالقلق حيال تواجد هذه الأسلحة في تركيا في ضوء العدوان التركي على الأراضي السورية أثناء المؤتمر الصحفي أمس بمشاركة الرئيس الإيطالى، فأجاب معبرا عن ثقته في قوة تأمين القاعدة الحوية في تركيا، مشيراً إلى أن تركيا نفسها تخزن فيها أسلحة ومعدات الجيش مما يجعلها أكثر قوة وأمان

وأضاف أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية هما أعضاء في حلف الناتو، مشددا الى ان اعضاء تحالف الناتو لا يهاجموا بعضهم البعض.

وعلى الرغم من تصريحات ترامب بشأن شراكة تركيا في حلف الناتو وأن لديهم نفس المصالح إلا أن الهجوم التركي دفع مسئولين في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة لإجراء مراجعة عاجلة لتقييم إزالة الأسلحة النووية من القاعدة الجوية في تركيا بأسرع وقت ممكن سرعة وفقا لما صرح به مصدر مطلع على هذه المسألة لشبكة "سي ان ان.


ترامب

سوريا

تركيا

العدوان التركي

اسلحة نووية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية: مصر تتابع ببالغ الاستياء العدوان التركى على سوريا.. النظام التركى ينتهك قواعد القانون الدولى.. وعدوانه له تأثيرات بالغة السلبية على مسار عملية التسوية السياسية.. وترحيب بعقوبات ترامب ضد أنقرة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:28 ص

"لا تكن أحمقا"..ترامب يوجه رسالة تحذير لـ"أردوغان" بسبب العدون التركى بسوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:28 ص

احتدام الخلافات بين ترامب والديمقراطيين بعد التصويت ضد الانسحاب من سوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:27 ص

عدوان تركيا على سوريا.. كيف تتحمل إدارة أوباما مسئولية عودة داعش من جديد؟.. كابوس الغرب ثمرة صفقات الإدارة الأمريكية السابقة مع أنقرة ومهادنتها للإرهاب.. ومواقف الديمقراطيين من ترامب انعكاس لمواصلتهم نفس الدرب

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى يوجه الشكر للسيسى على الإصلاحات الاقتصادية

رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى يوجه الشكر للسيسى على الإصلاحات الاقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة