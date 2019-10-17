ترامب يعترف : توجد 50 قنبلة نووية داخل قاعدة جوية بتركية.. و"CNN" تعلق

كتبت:نهال طارق

اعترف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، بوجود أسلحة نووية أمريكية فى قاعدة انجرليك الجوية بتركيا ، وهو الاعتراف الذى علقت عليه شبكة سى إن إن الأمريكية بقولها إنه الأول من نوعه رغم أنه معلوم بموجب تسريبات عدة.

وخبراء لـ"سى إن إن" قوام تلك الأسلحة بقرابة 50 قنبلة نووية ترجع لعهد الحرب الباردة في تركيا، وإنها جزء من استراتيجية الردع الخاصة بحلف الناتو التي يجب اتخاذ القرارات المتعلقة بها بتصويت بالإجماع من الـ28 دولة الأعضاء.

وتم توجيه سؤال لترامب على هامش استقبال نظيره الإيطالي عما إذا كان يشعر بالقلق حيال تواجد هذه الأسلحة في تركيا في ضوء العدوان التركي على الأراضي السورية أثناء المؤتمر الصحفي أمس بمشاركة الرئيس الإيطالى، فأجاب معبرا عن ثقته في قوة تأمين القاعدة الحوية في تركيا، مشيراً إلى أن تركيا نفسها تخزن فيها أسلحة ومعدات الجيش مما يجعلها أكثر قوة وأمان.

وأضاف أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية هما أعضاء في حلف الناتو، مشددا الى ان اعضاء تحالف الناتو لا يهاجموا بعضهم البعض.

وعلى الرغم من تصريحات ترامب بشأن شراكة تركيا في حلف الناتو وأن لديهم نفس المصالح إلا أن الهجوم التركي دفع مسئولين في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة لإجراء مراجعة عاجلة لتقييم إزالة الأسلحة النووية من القاعدة الجوية في تركيا بأسرع وقت ممكن سرعة وفقا لما صرح به مصدر مطلع على هذه المسألة لشبكة "سي ان ان.