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ترامب يستضيف قمة مجموعة السبع 2020 فى منتجعه للجولف بفلوريدا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:05 م
ترامب يستضيف قمة مجموعة السبع 2020 فى منتجعه للجولف بفلوريدا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستضيف القمة الاقتصادية القادمة لزعماء مجموعة السبع العام القادم فى أحد ممتلكاته العقارية وهو منتجع ترامب ناشيونال دورال للجولف قرب ميامى.

 

وأضاف ميك مولفانى القائم بأعمال كبير العاملين بالبيت الأبيض أن ترامب لن يربح من استخدم العقار، ودافع عن القرار الذى يأتى بينما يواجه الرئيس انتقادات مستمرة وتحقيقات فى الكونجرس بشأن أموره المالية وتضارب محتمل للمصالح.

 

وأبلغ مولفانى الصحفيين أن القمة ستعقد فى منتجه دورال فى الفترة من العاشر إلى الثانى عشر من يونيو 2020 وأن الإدارة اختارت منتجع ترامب بعد أن درست فى البداية حوالى 12 موقعا محتملا فى عدة ولايات أمريكية أخرى.

 

وأضاف قائلا "دورال هو أفضل منشأة لهذا الاجتماع... يبدو وكأنهم بنوا هذه المنشأة لاستضافة هذا الحدث".

 

وقال مولفانى إن استخدم موقع ترامب لاستضافة قمة مجموعة السبع سيوفر ملايين الدولارات لأنه أرخص من المواقع الأخرى المحتملة.

 

ويقول ترامب إنه لا يشارك فى تسيير العمليات اليومية لشركته الخاصة وإن أبناءه يديرون أنشطتها.


ترامب

قمة السبع

فلوريدا

البيت الأبيض

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