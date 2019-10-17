تجديد حبس متهمين بخطف حقائب السيدات بالتجمع الخامس 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بخطف حقائب السيدات بمنطقة التجمع الخامس، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "عصام. س "، و"وائل. م "، عاطلين.

وكانت بداية الواقعة عندما بورود عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بقيام عاطلين، يستقلون دراجة بخارية بخطف حقائبهن، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.