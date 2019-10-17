تجديد حبس صاحب مخزن لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلى

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب مخزن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى مباحث القاهرة، بلاغا بضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.