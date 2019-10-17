تجديد حبس المتهمة بالتسول باستخدام طفلة وتعذيبها فى شبرا الخيمة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس متسولة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب طفلة والتسول بها.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها طفلة تبلغ من العمر عامين، تعرضت لحفلات تعذيب، بالكى بالنار والضرب على يد المتهمة سيدة تتسول بها فى محطات المترو والشوارع لاستعطاف المارة والحصول منهم على أموال .

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليها، تم اختطافها من أسرتها، وأن المتهمة ليست والدتها وتتسول بها، حيث تقيم برفقتها فى شقة، وكانت تعذبها.

وكشفت مناظرة النيابة للمجنى عليها وجود آثار حروق وكدمات فى كل أنحاء جسد الطفلة واعترفت المتهم بتعذيب الطفلة .