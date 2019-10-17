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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة وسط صعود قطاع العقار

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:53 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة وسط صعود قطاع العقار بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحا 0.4 نقطة ليصل إلى مستوى 5764.19 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً 4.54 نقطة ليصل إلى مستوى 6300.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.730 نقطة ليصل إلى مستوى 4716.90 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 47.9 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار كويتى عبر 2833 صفقة.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.34%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%.
 
وجاء سهم "شركة مجموعة عربى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.11%، تلاه شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 7.05%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 6.98%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.49% ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.92%، ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 6.15%.

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