تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة وسط صعود قطاع العقار

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحا 0.4 نقطة ليصل إلى مستوى 5764.19 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً 4.54 نقطة ليصل إلى مستوى 6300.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% خاسراً 7.730 نقطة ليصل إلى مستوى 4716.90 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 47.9 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار كويتى عبر 2833 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.34%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%.

وجاء سهم "شركة مجموعة عربى القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.11%، تلاه شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 7.05%، ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 6.98%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.49% ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.92%، ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 6.15%.