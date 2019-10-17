سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

بعد توصل الاتحاد الأوروبى وبريطانيا على اتفاق.. تعرف على بنوده

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:28 م
بعد توصل الاتحاد الأوروبى وبريطانيا على اتفاق.. تعرف على بنوده الاتحاد الاوروبى
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصل الاتحاد الأوروبى اليوم، إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن عملية خروجها من الاتحاد والمعروف باسم "بريكست"، ويشمل الاتفاع العديد من العناصر، والتى تتعلق  بالجمارك، ضريبة المبيعات والعلاقات التجارية المستقبلية.

ويضم الإتفاق، ان تظل بريطانيا عضوا فى الإتحاد الجمركى الأوروبى وفى السوق الداخلية للإتحاد الأوروبى خلال مرحلة انتقالية تنتهى فى نهاية عام 2020، وبأقصى حد فى نهاية 2022، بحيث تستغل هذه الفترة لوضع اتفاق للتجارة الحرة.

وتعهد الاتحاد الأوروبى بألا يتضمن هذا الاتفاق فرض جمارك أو تحديد نسب استيراد على البضائع البريطانية، وفى المقابل تشترط بروكسل ضمانات بريطانية فيما يتعلق بالمنافسة الشريفة بحيث لا تتحول إلى سنغافورة أوروبية لا تحترم الأنماط الأوروبية على المستوى الاجتماعي، الضريبى والبيئي.

كما يشمل الاتفاق ايطا بند يتعلق بالنظام الجمركى لإيرلندا الشمالية، فبما أن إيرلندا الشمالى هى مقاطعة بريطانية، تنتمى إلى النطاق الجمركى البريطاني، وفق بروتوكول تم التوقيع عليه اليوم الخميس، ويقضى بالتعامل مع البضائع المستوردة من طرف ثالث، فتطبق عليها القواعد الجمركية البريطانية إذا كانت إيرلندا الشمالية وجهتها النهائية، بينما تطبق عليها القواعد الجمركية الأوروبية، إذا كانت موجهة للتصدير إلى بلد أوروبي، ويتولى ضباط الجمارك البريطانيين عملية التمييز بين النوعين بناء على الجهة النهائية.

وتضم بنود الاتفاق تمتع مجلس شمال إيرلندا بصوت حاسم بشأن تطبيق القوانين الأوروبية على أراضيه على المدى البعيد، وخصوصا ما يتعلق بالبضائع والجمارك، وسوق الكهرباء الموحدة، وضريبة المبيعات ومعونات الدولة.

ويعنى الأمر على أرض الواقع، انه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية فى نهاية 2020، يتمتع المجلس بمرحلة من أربع سنوات، ويمكن تمديدها لعامين إضافيين، لاتخاذ قرار بالأغلبية البسيطة، إما بالاستمرار فى تطبيق القانون الأوروبى أو بالتخلى عنها.

أما نسبة ضريبة المبيعات، والتى كانت إحدى النقاط المثيرة للجدل فيما يخص المنتجات الأساسية تقرر الاستمرار فى تطبيق ضريبة المبيعات الأوروبية فى إيرلندا الشمالية، وان تتولى مصلحة الجمارك البريطانية بتطبيق وجمع هذه الضريبة.

ويرجع الهدف فى هذا القرار، إلى تجنب إقامة حدود فاصلة بين شطرى إيرلندا وحماية السوق الأوروبية الموحدة فى الوقت ذاته، ولذلك


اورويا

بريكست

الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى يقر اتفاق بريكست المتفاوض عليه مع بريطانيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:35 م

النمسا تؤيد الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى حول "بريكست "

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:10 م

رئيس المفوضية الأوروبية حول اتفاق "بريكست": لسنا بحاجة إلى مد أو إطالة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:43 م

جونسون يتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشأن "بريكست".. والمعارضة ترفضه قبل إعلان تفاصيله.. رئيس الحكومة البريطانية يدعو البرلمان لإتمام الانفصال فى جلسة السبت.. وكوربين: الصفقة أسوأ مما توصلت إليه "ماى"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة