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بشار الأسد: نتعهد بمواجهة العدوان التركى الإجرامى فى أى منطقة سورية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:30 م
بشار الأسد: نتعهد بمواجهة العدوان التركى الإجرامى فى أى منطقة سورية بشار الأسد والجيش السورى وأردوغان
كتب: أحمد جمعة

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استقبل الرئيس السورى بشار الأسد، صباح اليوم الخميس، فالح الفياض مستشار الأمن الوطنى العراقى حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن الرسالة تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتنسيق القائم بينهما إلى مستويات أعلى ومجالات أشمل سواء فى قضايا مكافحة الإرهاب أو أمن الحدود فى ضوء التطورات الأخيرة إضافة للتعاون الاقتصادى وفتح المعابر بين سوريا والعراق.

وتناول اللقاء الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيس الأسد أن الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف عبر التاريخ والعدوان التركى الإجرامى الذى يشنه نظام أردوغان على سوريا حاليا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة فهو غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه فى أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابيه وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله فى أى منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة.

من جانبه، أكد الفياض أن البلدين مستمران في عملهما المشترك على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين العراقي والسورى ويحقق الأمن والسلام للبلدين.

 

 


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