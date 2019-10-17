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بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:45 م
بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة السفير بسام راضى
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب - بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن كلية الطب العسكرية هي إحدى الكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة التي تخرج أطباء عسكريين حاصلين على درجة البكالوريوس في الطب لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الأطباء العسكريين وفقاً لأحدث العلوم الطبية عالميًا.

وأضاف "راضى" لـ"اليوم السابع"، أن ذلك سوف ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وتأسست عام 2013 ، وتدارالعملية التعليمية داخل الكلية بالاشتراك مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة.

ويبلغ عدد الدفعة حوالي ٢٠٠ طبيب بدرجة ملازم أول طبيب، كما تم انشاء الكلية جاء اثناء تولى الرئيس السيسى  من قبل وزارة الدفاع، وتم وضع حجر الأساس الخاص بها عام ٢٠١٣.


السيسي

طب القوات المسلحة

كلية طب القوات المسلحة

الاطباء العسكريين

اليوم السابع بلس

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