بدء تنفيذ مشروع توسعة مشترك بين سينوبك وسابك لإنتاج الإيثيلين

رويترز

قالت سينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات الصينية فى بيان على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس إن الشركة دشنت مشروعها للتوسع فى إنتاج الإيثيلين يوم 14 أكتوبر.

ويستهدف مشروع التوسع زيادة طاقة الشركة السنوية لإنتاج الإيثيلين من مليون طن إلى 1.3 مليون طن.

لكن البيان لم يذكر الموعد المتوقع لاكتمال مشروع التوسع.

وسينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات هى شركة بتروكيماويات مقرها فى تيانجين تأسست بالشراكة بين شركة البترول والكيماويات الصينية (سينوبك) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) فى 2009.

وتبنى الصين، أكبر مستهلك للكيماويات فى العالم، وتخطط لما إجماليه 15 مجمعا للإيثيلين قبل 2023 فى أكبر موجة توسعات فى مجال البتروكيماويات فى التاريخ.