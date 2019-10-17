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باكستان تحذر الهند من تحويل تدفق مجارى الأنهار

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:44 م
باكستان تحذر الهند من تحويل تدفق مجارى الأنهار رئيس وزراء باكستان عمران خان
أ ش أ

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حذرت باكستان الهند من منع متابعة خططتها لتحويل مجارى الأنهار، وقالت إن الخطوة "ستعتبر عملا عدوانيا".

 

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل فى إيجازه للصحفيين اليوم رداً على التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء الهندى نيرندرا مودى بأن الهند ستوقف تدفق المياه إلى باكستان، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

 

وصرح المتحدث بأن باكستان سترد على أى محاولة لتحويل تدفق الأنهار، موضحاً بأن باكستان لديها حقوق حصرية على مياه ثلاثة أنهار وفق معاهدة مياه الإندوس.


عمران خان

باكستان

الهند

الأنهار

مجارى الأنهار

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