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بائع ألبان يدعى اختطافه للحصول على فدية من والده بقليوب

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:18 ص
بائع ألبان يدعى اختطافه للحصول على فدية من والده بقليوب اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية – نيفين طه

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض بلاغ مزارع بإختفاء نجله وتعرضه للاختطاف، حيث تبين عدم صحة الواقعة وأن المختطف أدعى الواقعة للحصول على أموال الفدية المطلوبة من والده، تحرر محضررقم 5349 إداري مركز شرطة قليوب لسنة 2019، بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى الرائد اسلام مسعد، رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغا من حسن م  س  مزارع من عزبة المتلت ومحمد ح  م  بائع ألبان ومقيم ذات العنوان، بقيام شخص غير معلوم بإرسال رسائل إلكترونية من حساب تحت مسمي "مجهول " على شبكة التواصل الاجتماعى تطبيق ماسنجر بالتهديد بإلحاق الأذى بالمدعو أحمد ح  م  بائع ألبان "نجل الأول وشقيق الثانى "، وذلك منذ تاريخ 10 الجارى، وعقب عودة الثانى من محل عمله بمنطقة بيجام دائرة قسم اول شبرا الخيمة، فوجئ برسالة تبلغه بوجود الدراجة النارية الخاصة بشقيقه " المتغيب" بمنطقة الدير  دائرة المركز، حيث توجه وعثر عليها ولم يعد شقيقه لمسكنه حتى حينه، ولم يتهم أحد بذلك.

وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، حيث أمكن لضباط فريق البحث التوصل لعدم صحة البلاغ وقيام المجنى عليه بالإتفاق مع أحمد س  ا  " سن 29 عاطل ومقيم  دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وصديقته شيماء ا ت  ربة منزل على إختلاق تلك الواقعة، نظراً لمروره بضائقة مالية ومحاولة التحصل من والده على أى مبالغ مالية .

وفى سبيل ذلك قام بالإتفاق والمتهمان على إدعاء واقعة الخطف ومساومة والده على مبالغ ماليه وإنشاء حساب وهمى على موقع فيس بوك لاستخدامه فى إرسال رسائل تهديد، والإختباء بمحل إقامة الثانية.

بإستدعاء المتهم الأول، وبمواجهته أقر بصحة ما أسفرت عنه التحريات، وفى وقت لاحق تبلغ من الأهالي بالعثور علي المبلغ بإختطافه ملقى بطريق بناحية الدير أم بيومى دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بالإنتقال لمكان البلاغ تبين تواجد المذكور جالساً على جانب الطريق المشار إليه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المتهم الأول أقر بصحتها، وعثر بحوزته علي قطعه من الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرام، وأضاف أنه هو من قام بإنشاء حساب موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك المسمى "مجهول" الذى أرسل من خلاله الرسائل الإلكترونية والصور التى يظهر بها وهو مكبل اليدين والقدمين لإيهام والده بصحة الواقعة، وذلك من خلال هاتف محمول خاص به تركه حوزة المتهمة الثانية.

كما جرى بإرشاده التوجه إلى مسكن المتهمة الثانية وضبطها وبمواجهتها اقرت بصحة ما جاء بالتحريات، وعثر بالشقة على الأحبال المستخدمة لتقييد المذكور فى الصور الفوتوغرافية المرسلة لأهليته وكذا الهاتف المحمول وجرى التحفظ عليهم.

 

 

 

 

 


قليوب

اختطاف

فدية

مديرية أمن القليوبية

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