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انتخابات تونس تعلن فوز قيس سعيد رسميًا اليوم.. و نبيل القروى لم يطعن

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:44 ص
انتخابات تونس تعلن فوز قيس سعيد رسميًا اليوم.. و نبيل القروى لم يطعن قيس سعيد ونبيل القروى
كتبت - هناء أبو العز

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تعلن الهيئة العليا للانتخابات المستقلة التونسية، اليوم الخميس، رسميًا النّتائج النّهائية للانتخابات الرّئاسية والتأكيد على فوز المرشّح قيس سعيّد بالأغلبيّة المطلقة أمام منافسه نبيل القروى الذّى لم يتقدّم بأى طعن، ليصبح قيس سعيّد رسميا رئيسا للجمهورية التّونسية فى انتظار استكمال إجراءات التّرسيم والتّنصيب خلال الأيام القليلة القادمة وقبل حلول 25 أكتوبر 2019.
 
يذكر أنّ 25 أكتوبر 2019 هو الموعد الأقصى، وفق الدّستور، للمُدّة الوقتيّة للقائم بمهامّ رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان محمد النّاصر الذّى تولّى مهام رئاسة الجمهورية يوم 25 يولية 2019، إثر إعلان وفاة الرّئيس الرّاحل الباجى قايد السّبسي.
 
وبانتهاء آجال الطعن أمس الأربعاء، لم يتقدم نبيل القروى فى نتائج الانتخابات الرّئاسية، وبالتالى يُمكن الإعلان عن النتائج النهائية اليوم الخميس وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تونس

انتخابات تونس

نتيجة انتخابات تونس

قيس سعيد

نبيل القروى

الطعون على الانتخابات

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