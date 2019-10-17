اليوم العالمى لمكافحة الفقر.. كيف يؤثر الفقر على السمنة بين الأطفال؟

كتبت فاطمة خليل

ربطت العديد من الدراسات العلمية بين الفقر ومشكلة السمنة بين الأطفال، حيث وجدت أكثر من دراسة أن السمنة تزداد بين الأطفال الأكثر فقراً على مستوى العالم، وبمناسبة احتفال العالم باليوم الدولى للقضاء على الفقر اليوم، تحت شعار "العمل معا لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم فى سبيل القضاء على الفقر" نتعرف على تأثير الفقر على السمنة بين الأطفال، وفقاً للدراسات العلمية.

- الأطفال الأكثر فقراً يتأثرون بزيادة السمنة أكثر من غيرهم

وفقاً لموقع "NHS" فقد كشفت دراسة أجرتها جامعة لندن كوليدج البريطانية أن الأطفال الأكثر فقراً هم الأكثر عرضة للسمنة.

واستخدم الباحثون بيانات مأخوذة من 4 دراسات لأطفال بريطانيين فى الأعوام 1946 و1958 و1970 و2001 لمقارنة كيفية تغير مؤشر الوزن وكتلة الجسم للأطفال على مر العقود.

وقاموا بتحليل الأرقام حسب الطبقة الاجتماعية لمعرفة كيف أثرت التغيرات فى الوزن والطول على الأطفال من خلفيات اجتماعية مختلفة.

فى حين أن الأطفال الذين ولدوا فى عام 1946 من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة كان متوسط ​​وزنهم أقل، كان الأطفال الذين ولدوا فى عام 2001 أعلى فى متوسط ​​الوزن.

وتشير الأرقام إلى أن سياسات منع ارتفاع السمنة لدى الأطفال قد فشلت فى معالجة كيفية تأثير الطبقة الاجتماعية على احتمال زيادة الوزن.

وقد دعا الباحثون إلى سياسات جديدة للحد من عدم المساواة فى الوزن فى مرحلة الطفولة.

وأوضحت الدراسة أن وجبات الطعام الغنية بالزيوت والدهون وقليلة العناصر الغذائية أو الوجبات السريعة الأرخص والأسرع فى الطهى، هى السبب فى زيادة الوزن.

وكان الباحثون الذين أجروا الدراسة من جامعة لندن كوليدج وجامعة لوبورو البريطانية، وتم تمويل الدراسة من قبل مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية فى المملكة المتحدة، ومجلس البحوث الطبية، وأكاديمية العلوم الطبية، وصندوق ويلكوم ترست وتم نشرها فى مجلة The Lancet.

وقال الباحثون إن "التأثير القوى للسمنة فى بيئة تشجع أو على الأقل تسهل تناول الأكل غير الصحى، قد أثرت بشكل غير متناسب على الأطفال المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا".

الأمم المتحدة: الوجبات السريعة تجعل الأطفال الأكثر فقراً يعانون من زيادة الوزن

ووفقاً لجريدة "The sun" كشفت دراسة أجرتها منظمة اليونسيف فإن العدد الكبير من مطاعم الوجبات السريعة فى المناطق المحرومة بالمملكة المتحدة يجعل من الصعب على الأطفال الفقراء تناول طعام صحى.

وتقول إن واحداً من بين كل ثلاثة من خريجى المدارس فى المملكة المتحدة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث من المحتمل أن يزيد الوزن فى المناطق الفقيرة عن ضعف الوزن.

وتقول الدراسة التى أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (Unicef)، إن المناطق الأكثر فقراً فى إنجلترا تنتشر بها مطاعم الوجبات السريعة أكثر 5 أضعاف من المناطق الأكثر ثراءً.

وهو ما يجعل الأطفال فى المناطق الفقيرة يتناولون الأطعمة السريعة المسببة للسمنة والرخيصة فى سعرها مثل: الدجاج المقلى والبرجر والبيتزا.

ومن ناحية أخرى كشفت دراسة أخرى أن الأطفال الأكثر فقراً يكونوا أكثر عرضة للسمنة من الأطفال الأغنياء بمعدل 3 مرات، بسبب عدم قدرتهم على ممارسة الرياضة نتيجة انشغال آبائهم بالعمل لساعات أطول وعدم قدرتهم على الاشتراك فى الأنشطة الرياضية.