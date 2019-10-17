اليابان تعتزم المشاركة فى إنشاء محطة مدارية لإطلاق برنامج استكشاف القمر

طوكيو(أ ش أ)

قررت الحكومة اليابانية، المشاركة فى البرنامج الأمريكى لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2024.

ومن جانبها، أعلنت لجنة الفضاء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اليابانى أن البلاد ستقدم تعاونًا تقنيًا لإنشاء محطة مدارية ليستخدمها رواد الفضاء كقاعدة لإطلاق برنامج استكشاف "أرتميس" القمرى.

مع ذلك، حجبت "لجنة السياسة الوطنية للفضاء" قرارها بشأن ما إذا كانت ستشارك فى بناء ما يسمى ببوابة عام 2025، وهى قاعدة تضم مساكن للمعيشة ومعامل وموانئ لاستكشاف القمر والمريخ، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالتكلفة.

وسوف تقوم طوكيو بإخطار واشنطن فى وقت لاحق من هذا العام بقرار الهيئة الاستشارية المكونة من سبعة أعضاء. فيما تعتزم أيضا توفير أجهزة لنظام دعم الحياة، وأجهزة تكييف هواء والبطاريات، من بين أشياء أخرى للمساعدة على اتمام هذه المهمة.