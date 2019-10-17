الهجرة تصطحب خبراء مؤتمر "مصر تستطيع" فى جولة بمدينة العلمين الجديدة

كتب محمود راغب

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة للخبراء المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" إلى مدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة الهجرة، للاطلاع على أبرز سمات المدينة والفرص الاستثمارية المتاحة بها والمشروعات القائمة فيها.

وتأتى تلك الزيارة ضمن برنامج فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمدة يومين، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويتضمن برنامج الزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة عرضًا تقديميًا عن مخطط مدينة العلمين الجديدة وفرص الاستثمار المتاحة بها، ثم جولة ميدانية لتفقد الكورنيش والأبراج وبعض المنشآت كمقار الجامعة ومجلس الوزراء والمدينة التراثية، وكذلك جولة بالحي اللاتيني.

وتقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح).

وهي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتتسم بضخامة المشروعات العالمية التي تقام عليها كأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، كما يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية فضلاً عن جذبها للسياحة طوال السنة.