النيابة تطلب تحريات الشرطة حول واقعة مقتل مسنة على يد زوج ابنتها

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة الأميرية تحريات المباحث حول واقعة مقتل مسنة على يد زوج ابنتها ، كما استدعت ابنة المجنى عليها لسماع أقوالها ، كما أمرت النيابة بدفن جثة المجنى عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحة.

وكان المتهم اعترف خلال تحقيقات النيابة العامة معه، أن المجني عليها كانت "سليطة اللسان " تحرض نجلتها علي عصيانه وترك المنزل لأتفه الاسباب، موضحا انه قام بالتخلص منه بعد ان منعته من رؤية طفله، بعدما نشبت بينهما مشاجرة، قام خلالها بالتعدى عليها بالضرب المبرح حتى سقطت وفارقت الحياة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عامل بالاعتداء على حماته بالضرب حتى فارقت الحياة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة، 60 سنة، بها آثار كدمات متفرقة بجسدها، تم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال الجيران وشهود العيان، تبين أن ابنة المجني عليها تركت منزل زوجها ومكثت مع والدتها، وبعد فترة أنجبت طفل فحضر الزوج لرؤية الطفل وتصدت المجني عليها له ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى عليها المتهم بالضرب حتى سقطت على الأرض ، ثم فرّ هاربا ، وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم الأميرية والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، تم تحرير اامحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.