النيابة تستمع لأقوال الشهود فى واقعة تعدى عاطل جنسيا على طفل فى مصر القديمة

كتب سليم على

تستمع نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال شهود العيان فى واقعة هتك عرض طفل يتيم على يد عاطل بمصر القديمة.

وأمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعى، لبيان صحة الواقعة، وإعداد تقرير حول الضرر الذى لحق به، وأخذ عينة دماء من المتهم لبيان تعاطيه للمواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات التى تجريها النيابة، أن الطفل فى عقده الثانى، يتيم، وتتولاه إحدى جمعيات رعاية الأيتام فى منطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأنه يوم الواقعة، خرج لشراء بعض الأغراض، فاعترض طريقه المتهم واستدرجه معه إلى مكان بعيد عن الجمعية، وما أن اطمئن لعدم مشاهدة أحد له، اخرج سلاح أبيض وهدد المجني عليه به، واعتدى عليه أكثر من مرة.

ةف اليوم التالى للواقعة، روى الطفل لمدرسته ما حدث معه، ووصف لها المتهم، وأرشدها لمكان الحادث، فتوجهت بدورها إلى قسم شرطة مصر القديمة، وحررت محضر رسمى بالحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم 36 سنه، عاطل، الذى أنكر الواقعة وأنكر معرفته بالطفل، وأجرت النيابة عرض متهمين على الطفل الذى تعرف على المتهم، وقال إنه عندما انفرد به فى مكان خلف الجمعية جرده من ملابسة واعتدى عليه مسببا له ألم بدنة، وهدده بألا يخبر أحد حتى لا يقتله.