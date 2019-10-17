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النيابة تحفظ التحقيقات فى حريق شقة بالخليفة.. وتؤكد: لا شبهة جنائية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:00 ص
النيابة تحفظ التحقيقات فى حريق شقة بالخليفة.. وتؤكد: لا شبهة جنائية حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة الجزئية، حفظ التحقيقات في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق بشقة في الخليفة، فتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.

 

 


حريق شقة

الحماية المدنية

نيابه الخليفة

محكمه جنوب القاهره

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