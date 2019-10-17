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النقل تنسق مع "القاهرة" لنقل الركاب بين غمرة والدمرداش لحين إصلاح عطل المترو

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:26 ص
النقل تنسق مع "القاهرة" لنقل الركاب بين غمرة والدمرداش لحين إصلاح عطل المترو سقوط رافعة ونش على شبكة الخطوط الهوائية للمترو وتعطل الحركة

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أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو أنه بناء على توجيهات وزارة النقل عقب توقف حركة المترو فى محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر بسبب سقوط "رافعة ونش" تم التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بإتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث  المحطات لحين انتهاء  فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية.
 
جدير بالذكر أن حركة قطارات المترو تعمل حاليا من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة - الدمرداش - منشية الصدر ) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.
 
 
يذكر انه قد سقطت إحدى الروافع " ونش " تابعة لإحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول أنه 
 
 

 


المترو

عطل المترو

توقف حركة المترو

محطة الدمرداش

تعطل المترو

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