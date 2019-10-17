المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة مخدر الحشيش قبل ترويجها فى شبرا

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل " حداد " بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة، بقصد الإتجار وترويجها في منطقة شبرا، ونسبت النيابة العامة تهم حيازة مخدر الحشيش.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة شبرا، تفيد بقيام "عبد الرحيم.م" وشهرته "حديده"، بممارسة نشاطا إجراميا، فى ترويج والاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة شبرا مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته أكثر من 600 جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.