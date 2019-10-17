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"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:32 ص
"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب محطة مترو - أرشيفية
كتبت سمر سلامة

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أعلنت هيئة المترو، من خلال إذاعتها الداخلية عن تعطل خط المرج - حلوان، وذلك لوجود أعطال فى محطة منشية الصدر والدمرداش وغمرة.

فيما وفرت الهيئة أتوبيسات لنقل الركاب من أمام المحطات الخارجية للمترو متجهة إلى محطة رمسيس.


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اعطال المترو

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