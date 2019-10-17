"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب

كتبت سمر سلامة

أعلنت هيئة المترو، من خلال إذاعتها الداخلية عن تعطل خط المرج - حلوان، وذلك لوجود أعطال فى محطة منشية الصدر والدمرداش وغمرة.



فيما وفرت الهيئة أتوبيسات لنقل الركاب من أمام المحطات الخارجية للمترو متجهة إلى محطة رمسيس.