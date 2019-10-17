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القوى العاملة تعلن تخريج 180 متدربا ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة والسباكة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:12 م
القوى العاملة تعلن تخريج 180 متدربا ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة والسباكة مبادرة حياة كريمة -ارشيفية
كتب محمود راغب

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بدأ العد التنازلى لانتهاء أولى دورات التدريب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية التى تستمر شهراً بوحدات التدريب المتنقلة التى أطلقها وزير القوى العاملة، منذ ما يقرب من الشهر بـ 4 وحدات لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجا فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 9 وحدات أخري يجرى تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدى عمال الوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.
 
وقال الوزير: إن التجربة حققت نجاحاً علي الطبيعة وقبولا من جانب المتدربين، وأحيت منظومة أهملت  وترهلت منذ ما يقرب من 27 سنة، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب فى التدريب فى محل إقامته، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.
 
وأكد أنه كان يتابع بصفة يومية العملية التدريبية فى كل محافظة لإزالة أية معوقات قد تصادف العملية التدريبية، حيث تم تسخير طاقات كل مديرية للقوى العاملة بالمحافظات الأربعة لخدمة العملية التدريبية بقرى "العدوة، واللاهون، والحجر، وقصر الباس ، بمحافظة الفيوم، و"شها" مركز المنصورة بالدقهلية، و"ناصر الثورة" بالوادى الجديد، و"بنى جميل" مركز البلينا بسوهاج.
 
وأشار إلى أنه سيتم الاحتفال بتخريج أولى الدفعات وعددهم 180 متدربا ومتدربة علي المهن الثلاثة، ومنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوي مهارة ومزاولة حرفة، فضلا عن تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل فى كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات"، لكى يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم ولأسرتهم، وستكون أول دفعة من الخريجين نواه لإعداد قاعدة بيانات عن خريجي الدورات بكل محافظة علي المهن التى تم التدريب عليها.
 
وأوضح الوزير أن الوزارة راعت أن تكون دورة مهنة التفصيل والخياطة فى الفترة الصباحية للسيدات من 9 صباحا حتي الواحدة ظهرا، ومن الثانية إلي السادسة مساءاً لدورتي مهنة السباكة وكهرباء التركيبات للذكور، حيث تضم كل دورة 15 متدربا ومتدربه معظمهم من حملة المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة.
 
وأكد أن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الانتقال للشباب في المناطق النائية داخل القري البعيدة  عن مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركزا علي مستوي الجمهورية التابعة لمديريات القوي العاملة ، مشيرا إلي أن  الهدف منها ايجاد آلية لتعظيم الاستثمار فى الثروات الطبيعية الكثيرة التى تمتلكها مصر وفى مقدمتها الثروة البشرية التى إن أحسن تأهيلها فسوف تسهم حتما فى زيادة القدرات الوطنية مع الاستثمار فى كل الموارد الأخرى،  مما سيؤدى إلى تحسين انتقال الشباب المصرى إلى سوق العمل، مالكا قدرات ومهارات ومعارف تؤهله على تلبية احتياجات تلك الأسواق الداخلية و الخارجية.
 
 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

الوحدات المتنقله

فرص التدريب

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