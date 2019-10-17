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القوات الخاصة الأفغانية تقتل 11 مسلحا من حركة طالبان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:51 ص
القوات الخاصة الأفغانية تقتل 11 مسلحا من حركة طالبان القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أعلنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 11 مسلحًا تابعًا لحركة "طالبان" المسلحة فى عملية أمنية جرت فى إقليم لوجار بوسط البلاد.

وقال مسئولون عسكريون (فى تصريحات لهم نقلتها وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية) إن القوات الخاصة أجرت العملية فى منطقة تشارخ فى إقليم لوجار، وأنه تم أيضا تدمير مخبأ للأسلحة تابع للجماعة المسلحة.

ويعد إقليم لوجار من بين الأقاليم المضطربة نسبيًا فى أفغانستان حيث ينشط مسلحو طالبان فى بعض مناطقه وغالبا ما يحاولون القيام بأنشطة ذات طابع إرهابى به.

 


حركه طالبان

القوات الافغانيه

افغانستان

مسلحو طالبان

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