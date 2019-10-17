القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

كتبت نهير عبد النبى

حلم صغير يتحول لماكينة عمل ثم مصنع كامل به آلات ومعدات بمختلف المجالات، هذا ما يفعله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند مساعدته للشباب بإقامة مشاريع بقروض مختلفة من 40 ألف حتى مليون جنيه.

حاور اليوم السابع المستفيدين من القروض بمحافظة القليوبية وبنها، وذلك بمجالات مختلفة ومنها صاحب مصنع "خشب، مستلزمات طبية، منظفات"، وقالت الدكتورة هالة أحمد صاحبة مصنع للمستلزمات الطبيبة أن أول قرض حصلت عليه كان 100 ألف جنيه، استطاعت من خلاله تمويل مشروعها ، حيث بدأ مشروعها بثلاث أشخاص فقط وبماكينة واحدة ثم وصل الآن لـ 10 ماكينات ومصنع غزل ونسيج بعدد كبير من العاملين.

نموذج آخر استفاد من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، هو فتحى على، صاحب مصنع للمنظفات، الذى قال إن من أحسن المشاريع التى نفذتها الدولة هو تنمية المشروعات لمساعدة الشباب على التطوير والنجاح بالمبالغ التى يطلبها المستفيد، كما يتم دعم الشباب ماليا وفنيا وتسويقيا من خلال الجهاز.