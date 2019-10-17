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القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو استروكس فى المرج

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:16 م
القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو استروكس فى المرج مخدر الاستروكس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو استروكس فى المرج، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م.ب.و"  35 سنة عاطل يقيم بدائرة قسم  شرطة المرج، اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته" 2 كيلو و 140 جرام استروكس المخدر، 445 جنيها، 2 هاتف محمول". 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبلغ المالي، من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
 
 

مباحث القاهرة

حيازه مخدرات

المرج

الاتجار بالمواد المخدرة

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