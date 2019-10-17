القبض على صاحب مخزن بحوزته 6192 عبوة شاى مجهول المصدر بروض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن بداخله 6192 عبوة شاى مجهول المصدر بروض الفرج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، بضبط "ع.ج.م" 37 سنة مسئول عن مخزن كائن شارع رفعت ـ دائرة قسم شرطة روض الفرج ومقيم بذات العنوان، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من الشاي داخل المخزن محل عمله، ووضعها داخل كراتين تحمل ماركة شاي العروسة، مماثلة للكراتين الأصلية مستخدماً علامة تجارية مقلدة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على 6192 باكو شاي وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضراللازم.