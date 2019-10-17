كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على تاجر هارب من 66 حكما قضائيا فى التجمع، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، وبصحبته القوة المرافقة، بضبط" ع.ي.ع" 56 سنة تاجر ومقيم كمبوند الديار ــ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3515 / 65 لسنة 2014م عابدين " اخلال بعقد " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 15/7/2017م، وكذلك 66 حكم حبس جزئى "شيك، سرقة تيار كهربائى، إتلاف، غش تجارى، مبانى" بإجمالى حبس 71 سنة و 6 شهور، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .