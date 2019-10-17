القابضة للبترول توقع اتفاقية مع الأكاديمية البحرية لتأهيل القيــادات

كتبت –مروة الغول

وقعت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصري، اتفاقية تعاون مشترك مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا لإلحاق عدد من العاملين بالشركة للحصول علي ماجيستير الأعمال التنفيذي.

وذلك على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019) بالإسكندرية .

وتهدف الاتفاقية إلى إعداد وتأهيل القيــادات الوسطي بالشــركة وتمكيــنهم من الأدوات الـعلمية والمعرفية اللازمـــة للإدارة في إطار تنفيذ أهداف مشروع التطوير والتحديث الذي تتبنى تنفيذه وزارة البترول والثروة المعدنية لإعداد الكوادر الشابة للمناصب القيادية مستقبلاً ولصقل مهاراتهم وإمكاناتهم إدارياً وفنياً وإعدادهم لتولى مناصب قيادية في المستقبل.

وأكد رئيس شركة جنوب الوادى، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار منحة التدريب الممولة من شركات البحث العاملة في جنوب مصر بما يؤدى إلى الاستفـــادة من تلك المنـح من خلال بـرامج دراسية وعلمية وفقـاً لأحدث النظــم التعليمية المطبقة لإعداد قيادات شابة قادرة علي الإدارة طبقا لأحدث الأأساليب العلمية المتبعة.