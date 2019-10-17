سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى إطار مشروع تحديث القطاع..

القابضة للبترول توقع اتفاقية مع الأكاديمية البحرية لتأهيل القيــادات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:02 م
القابضة للبترول توقع اتفاقية مع الأكاديمية البحرية لتأهيل القيــادات
كتبت –مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصري، اتفاقية تعاون مشترك مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا لإلحاق عدد من العاملين بالشركة للحصول علي ماجيستير الأعمال التنفيذي.

وذلك على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019) بالإسكندرية .

وتهدف الاتفاقية إلى إعداد وتأهيل القيــادات الوسطي بالشــركة وتمكيــنهم من الأدوات الـعلمية والمعرفية اللازمـــة للإدارة في إطار تنفيذ أهداف مشروع التطوير والتحديث الذي تتبنى تنفيذه وزارة البترول والثروة المعدنية لإعداد الكوادر الشابة للمناصب القيادية مستقبلاً ولصقل مهاراتهم وإمكاناتهم إدارياً وفنياً وإعدادهم لتولى مناصب قيادية في المستقبل.

وأكد رئيس شركة جنوب الوادى، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار منحة التدريب الممولة من شركات البحث العاملة في جنوب مصر بما يؤدى إلى الاستفـــادة من تلك المنـح من خلال بـرامج دراسية وعلمية وفقـاً لأحدث النظــم التعليمية المطبقة لإعداد قيادات شابة قادرة علي الإدارة طبقا لأحدث الأأساليب العلمية المتبعة.


البترول

جنوب الوادى القابضة

تأهيل القيــادات الوسطي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توقيع اتفاق بدء تجميع البيانات الجيوفيزيقية بمناطق الصعيد البترولية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:54 م

مصادر بالبترول: الإنتهاء من 80٪من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:00 ص

شلمبرجير: مشروع البوابة الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية يضخ استثمارات جديدة بمصر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:10 م

إيجاس للاستكشاف: مشروع لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالصعيد العام المالى الحالى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:50 م

نائب إيجاس السابق: التكنولوجيا أساس عملية تحول مصر لمركز محورى للطاقة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:57 م

دراسة وتقييم 100 ورقة بحثية خاصة بالتحول الرقمى للبترول والغاز

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 م

"موك" يناقش المحاور التنفيذية لتحويل مصر لمركز لتداول الطاقة وتحرير سوق الغاز

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:58 م

تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية باستثمارات 210 مليون يورو

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:59 ص

نائب إديسون الإيطالية: نعد لحفر بئرين استكشافيين بالمياه العميقة بالمتوسط للبحث عن الغاز

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:35 م

رئيس بى بى: 35 مليار دولار حجم استثمارات بمصر وننتج 60% من الإنتاج السنوى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:22 م

رئيس إيوك مصر: نستهدف تجاوز معدلات إنتاج حقل ظهر الـ3 مليارات قدم يومياً نهاية أكتوبر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة