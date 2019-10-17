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القابضة المعدنية تقدر القيمة العادلة لسهمها

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:00 م
القابضة المعدنية تقدر القيمة العادلة لسهمها الدكتور مدحت نافع خلال التوقيع
كتب عبد الحليم سالم

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وقع الدكتور  مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،عقدا لتقدير القيمة العادلة لسهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية مع محمد سالم حمدى رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب للاستشارات المالية.
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وذكر بيان الشركة القابضة مساء اليوم ، انه بموجب هذا العقد تبدأ شركة فينكورب تقييم سهم الشركة القابضة اعتبارا من تاريخ استلام البيانات والمعلومات والمستندات ولمدة أربعة أشهر.=
 
وقال الدكتور مدحت نافع ، بان شركة فينكورب ستقوم بتقدير القيمة العادلة لسهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية ( طبقاً للقوائم المالية المعتمدة للشركة القابضة ولشركاتها التابعة في 2019/6/30 ، وطبقاً للقوائم المالية المعتمدة لشركاتها المشتركة في 2018/12/31 ، وذلك بهدف اساسى، هو دخول بنك الاستثمار القومى مساهم في رأس مال الشركة القابضة في إطار  عملية مبادلة مديونية قديمة علي الشركة القابضة ).
 
وتجدر الإشارة إلي أن الشركة القابضة قد أعلنت بتاريخ 2019/7/7 عن مناقصة محدودة لاختيار أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في تقييم الشركات التي تقدم لها عدد (6) شركات وقد أصدرت لجنة البت قرارها بتاريخ 2019/9/4 بفوز تحالف فينكورب للاستشارات المالية لكونه الأفضل فنيا وماليا.
 
 

القابضة المعدنية

مدحت نافع

قطاع الاعمال العام

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