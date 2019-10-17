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العربية: الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمال حلب

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:46 م
العربية: الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمال حلب الجيش التركى - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، نقلا من المرصد السورى، أن الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع للقوات الكردية شمال حلب

وأضافت العربية، أن هناك أنباء عن تعرض بلدة رأس العين شمال سوريا للقصف رغم إعلان وقف النار.

وكان قد أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار فى شمال سوريا وأكد بنس أنه اتفق مع الجانب التركى على حماية الأقليات فى سوريا والسجون. 

وأوضح بنس أن أنقرة وواشنطن اتفقا على إيجاد حل للمنطقة الأمنة بشمال سوريا، مضيفا أن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا فى عمل عسكرى فى مدينة كوبانى السورية.

 

 


تركيا

ترامب

وقف إطلاق النار

سوريا

شمال سوريا

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