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العراق: تشكيلات الحشد الشعبى لم تكلف بأى مهام أثناء التظاهرات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:31 م
العراق: تشكيلات الحشد الشعبى لم تكلف بأى مهام أثناء التظاهرات الحشد الشعبى
أ ش أ

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نفت قيادة العمليات المشتركة فى العراق الأنباء التى أفادت بتدخل مديرية أمن الحشد الشعبى بأحداث التظاهرات، مؤكدة أن تشكيلات الحشد لم تكلف بأى مهام أثناء تلك التظاهرات.

 

وحذرت القيادة، فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، "وسائل الإعلام التى تحاول ارباك الرأى العام بقصص مفبركة وغير دقيقة"، داعية الإعلام الوطنى العراقى بنقل الحقائق بمهنية وشفافية.


وكانت بعض وسائل الإعلام قد بثت خبرًا تتهم فيه مدير أمن الحشد الشعبى بالوقوف وراء أعمال العنف ضد المتظاهرين.

 

 


العراق

الحشد الشعبى

تظاهرات

بغداد

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