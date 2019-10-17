العراق: تشكيلات الحشد الشعبى لم تكلف بأى مهام أثناء التظاهرات

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نفت قيادة العمليات المشتركة فى العراق الأنباء التى أفادت بتدخل مديرية أمن الحشد الشعبى بأحداث التظاهرات، مؤكدة أن تشكيلات الحشد لم تكلف بأى مهام أثناء تلك التظاهرات.

وحذرت القيادة، فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، "وسائل الإعلام التى تحاول ارباك الرأى العام بقصص مفبركة وغير دقيقة"، داعية الإعلام الوطنى العراقى بنقل الحقائق بمهنية وشفافية.



وكانت بعض وسائل الإعلام قد بثت خبرًا تتهم فيه مدير أمن الحشد الشعبى بالوقوف وراء أعمال العنف ضد المتظاهرين.