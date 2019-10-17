العدوان التركى يجبر 300 ألف مدنى سورى على الفرار وتحول المدارس لمأوى للنازحين

كتبت - هناء أبو العز

تسببت العملية العسكرية التى شنتها تركيا ضد الأكراد فى شمال شرق سوريا، فى نزوح 300 ألف شخص، حسبما قال المرصد السورى لحقوق الإنسان (OSDH).

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المنظمة غير الحكومية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أكثر من 300 ألف مدنى منذ بداية الهجوم قد نزحوا من المنطقة، واضطر معظمهم إلى الفرار من القتال فى محافظة الحسكة ومنطقة القوبانى بمحافظة حلب، ومحافظة تل أبيض .

وأضاف عبد الرحمن إلى أن العديد من النازحين، قد وجدوا مأوى لدى أقاربهم فى مناطق أكثر أمانا، بينما ينام آخرون تحت النجوم فى الحقول، كما أشار إلى أن 40 مدرسة فى محافظة الحسكة تحولت إلى مراكز للنازحين، وفقا للمرصد.

وفى 9 أكتوبر، شنت تركيا هجوم على المناطق التى يسيطر عليها الأكراد فى شمال شرق سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية، وقتل عشرات المدنيين - معظمهم من الأكراد - منذ بداية الهجوم، الذى يرفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إيقافه رغم الضغوط الدولية المتزايدة.