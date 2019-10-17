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الصين تحتج على تقديم رئيس وزراء اليابان قربانا روحانيا لضريح "ياسوكونى"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:25 م
الصين تحتج على تقديم رئيس وزراء اليابان قربانا روحانيا لضريح "ياسوكونى" وزير الخارجية الصينى وانج يى
أ ش أ

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قدمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، احتجاجا لدى اليابان بشأن القربان الروحى الذى أرسله رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبى" إلى ضريح "ياسوكونى" المرتبط بالحرب والمثير للجدل؛ وذلك بمناسبة مهرجان الخريف السنوى فى اليابان.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" فى تصريح اليوم، إن الصين تأسف إزاء تقديم القربان وقيام بعض المسئولين اليابانيين بزيارة ضريح "ياسوكونى" الذى يمجد تاريخ حروب الغزو اليابانية، داعيا اليابان إلى العمل من أجل الحصول على ثقة الدول المجاورة والمجتمع الدولي، والتأمل فى الماضى وإبراز ذلك عبر الأفعال.
 
ويمجد ضريح "ياسوكونى" 14 من مجرمى الحرب من الدرجة الأولى، من بين 2.5 مليون قتيل يابانى فى الحرب العالمية الثانية، وتثير الزيارات والقرابين الروحانية التى يقوم بها ويقدمها القادة اليابانيون للضريح انتقادات، وتؤذى مشاعر الدول التى تعرضت لجرائم من قبل اليابان إبان الحرب.
 

الصين

اليابان

رئيس وزراء اليابان

ضريح باسوكونى

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