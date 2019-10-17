الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية: مصر أكثر التزاما في سداد القروض التنموية

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أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، أن مصر من أكثر الدول استفادة والتزاما في سداد قروض الصندوق التنموية لمشروعاتها.

وأوضح الصندوق - في بيان صحفي، بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لمصر - أن الصندوق قدم منذ إنشائه لمصر 50 قرضا بإجمالي مليار دينار كويتي (نحو 3.4 مليار دولار أمريكي).

ونقل البيان عن المدير الإقليمي للدول العربية في الصندوق عبد الله المصيبيح قوله، إن علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين، ترسخت وتوطدت على مر السنين منذ تأسيس الصندوق الكويتي، موضحا أن إجمالي المبالغ التي سحبت من القروض المذكورة حتى الآن، بلغت 704 ملايين دينار (نحو2.3 مليار دولار)، سدد منها نحو 327 مليون دينار (نحو مليار دولار)، ما يعادل 46% من إجمالي المبالغ المسحوبة.

يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة، وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشروعاتها الإنمائية.