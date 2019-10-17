سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" عن الالتهاب السحائى: شائعات مغرضة تستهدف تدمير مجهود البلد

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:38 ص
"الصحة" عن الالتهاب السحائى: شائعات مغرضة تستهدف تدمير مجهود البلد برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ محافظة الإسكندرية، نافيا بذلك ما تم تداوله البعض عن وجود إصابات بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية بمرض الالتهاب السحائى الوبائى.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن هناك شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة وتستهدف تدمير مجهود بلد بالكامل.

وأكد أنه طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، فإن مصر بعيدة تماما عن الحزام الوبائى، مشيرًا إلى أن مصر تطعم ما بين 6.5 لـ 7.5 مليون مواطن سنويًا ضد هذا المرض.

 

 


الصحه

الالتهاب السحائى

خالد ابو بكر

التلفزيون

اخبار مصر

التوك شو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قانون جديد للحكومة: مجلس أمناء للمتحف القومى للحضارة برئاسة رئيس الجمهورية

قانون جديد للحكومة: مجلس أمناء للمتحف القومى للحضارة برئاسة رئيس الجمهورية

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

شرطة المدينة المنورة : وفاة 35 مقيما وإصابة 4 آخرين إثر حادث اصطدام

شرطة المدينة المنورة : وفاة 35 مقيما وإصابة 4 آخرين إثر حادث اصطدام

شوبير : مباراة القمة ستقام فى نهاية الدور الأول

شوبير : مباراة القمة ستقام فى نهاية الدور الأول

تعرف على عقوبة استعمال أجهزة تنبيه السيارات دون مبرر فى قانون المرور

تعرف على عقوبة استعمال أجهزة تنبيه السيارات دون مبرر فى قانون المرور

فيديو.. رئيس الطب الوقائى: مصر خالية من الالتهاب السحائى.. وما أثير مجرد شائعات

فيديو.. رئيس الطب الوقائى: مصر خالية من الالتهاب السحائى.. وما أثير مجرد شائعات

لهذه الأسباب لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لنشر شائعات "الالتهاب السحائى"

لهذه الأسباب لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لنشر شائعات "الالتهاب السحائى"

التموين تطرح 35 طن لحوم وداوجن بمنافذ المجمعات يوميًا بالوجه القبلى

التموين تطرح 35 طن لحوم وداوجن بمنافذ المجمعات يوميًا بالوجه القبلى

خطوة بخطوة.. إزاى تشحن عداد الكهرباء بالموبايل أو الفيزا من Gtpay

خطوة بخطوة.. إزاى تشحن عداد الكهرباء بالموبايل أو الفيزا من Gtpay

صورة طريفة للمواجهة بين الحيوانات تفوز بجائزة الحياة البرية لعام 2019

صورة طريفة للمواجهة بين الحيوانات تفوز بجائزة الحياة البرية لعام 2019

الأهلى ردا على لاسارتى:" أرسلنا دعوة احتفالية الدورى عبر الوتس آب"

الأهلى ردا على لاسارتى:" أرسلنا دعوة احتفالية الدورى عبر الوتس آب"

الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة