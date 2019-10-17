"الصحة" عن الالتهاب السحائى: شائعات مغرضة تستهدف تدمير مجهود البلد

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ محافظة الإسكندرية، نافيا بذلك ما تم تداوله البعض عن وجود إصابات بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية بمرض الالتهاب السحائى الوبائى.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن هناك شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة وتستهدف تدمير مجهود بلد بالكامل.

وأكد أنه طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، فإن مصر بعيدة تماما عن الحزام الوبائى، مشيرًا إلى أن مصر تطعم ما بين 6.5 لـ 7.5 مليون مواطن سنويًا ضد هذا المرض.