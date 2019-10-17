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الصحة:تطعيم7ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد الالتهاب السحائى مجانا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:47 م
الصحة:تطعيم7ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد الالتهاب السحائى مجانا التطعيمات
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة أنه جاري تطعيم 7 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى"، ضد مرض الالتهاب السحائي مجانا، نافية مجدداً رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية.
 
وأوضح بيان، أن الوزارة شددت علي تكثيف وزيادة الفرق الوقائية والتي تقوم برصد جميع الاحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.
 
وأشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلي أنه يتم تطعيم الحجاج والمعتمرين والقادمين من دول متوطن بها المرض لمنع دخول المرض أو أى أمراض أخري الي البلاد، كما يتم مناظرة جميع القادمين عن طريق الحجر الصحى بجميع الموانئ "البرية والبحرية والجوية"، وعمل كروت متابعة صحية لهم لمتابعتهم فى محل اقامتهم، خاصة للقادمين من الدول الموبوءة، كإجراء احترازي لمنع انتشار أى أمراض معدية داخل البلاد.
 
وأكد عيد، أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
 
وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين وأولياء الامور عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والتى تهدف الي اثارة البلبلة لدي المواطنين، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق.
 
كما تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات السادة المواطنين والاجابة عليها.
 
 

الصحة

الطوارئ

التطعيمات

الالتهاب السحائى

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