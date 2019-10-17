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السيسى: "تلاتة بالله العظيم عمرى ماجاملت مخلوق أثناء خدمتى فى الجيش"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:49 م
السيسى: "تلاتة بالله العظيم عمرى ماجاملت مخلوق أثناء خدمتى فى الجيش" الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعته بشكل يومى لكلية الطب العسكرى منذ نشأتها قبل 6 سنوات، مشيرا إلى أهمية تطبيق الاختبارات المميكنة على كل الجامعات للحد من التدخل البشرى.

وقال الرئيس خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكرى اليوم الخميس: "النهاردة يوم جميل لأن ده عبارة عن فكرة فكرنا فيها وحلم موجود فى القوات المسلحة من فترة طويلة، ولما أنا اتوليت الوزارة فى الوقت ده كانت جاتلى الفرصة إن إحنا نطلق الفكرة ويكون فيه كلية طب عسكرى، وقلنا عاوزين ناخد بإيدين العلم والمعرفة الطبية من خلال الكلية دى".

وتابع الرئيس فى كلمته: "أى حلم إن إحنا ممكن نحلم بيه بنستكتتره على نفسنا، بنتكلم عن موضوع بقاله 6 سنين، وبعد 6 سنين بنشوف أول ضوء منه، أوعوا تفتكروا إن الحلم خلال 6 سنين كانت اتسابت الكلية كده .. لا .. الكلية دى كانت بتتابع منى بشكل مستمر يوم بعد يوم .. احنا كمصريين فى كل إجراء بنعمله كل مسؤول يتابعه لغاية لما يخلص وحتى بعد ما يخلص، إذا كنتم عاوزين تنجحوا وتسبقوا الدنيا وتبقوا دولة ذات شأن أوعوا تفتكروا إن الثمن بتاعها كلام، الثمن مش كلام، والثمن عمل، عاوز أقولكم إن الاختبارات اللى اتعملت للطلبة لما بدأنا نتكلم عن الموضوع ده، قلت الكلية تختبر بالكامل، وقلنا نجيب اختبارات من الخارج، وفى كليات الطب الأخرى الاختبار اختيارى، وجبنا اختبارات من أعرق كليات الطب فى العالم، لكن لما اتكلمنا عن الطب العسكرى مقدرش ألزمها بحاجة أخرى غير الموجودة فى المنظومة.

وأكمل الرئيس: "عاوز أقولكم كلكم إن المجاملة فساد، لو انتوا عاوزين تكافحوا الفساد فى بلادكم، متجملوش حد، لأن المجاملة فساد، وكنا عاوزين حتى جوه كلية الطب العسكرى نبقى مطمنين إن مفيش أى شكل من أشكال إن العملية التعليمية بتتعمل من أفضل ما يكون والنتائج جيدة وقلنا هنستمر في هذه النتائج ونعممها على مستوى الدولة المصرية وعمل اختبارات مميكنة فى كليات الطب علشان نحيد تماما العمل البشرى وميبقاش فيه مجال للمجاملة يقولك ده ابن فلان أصل هو خد الامتحان لا لا لا".

وقال الرئيس: "رايحين لكده مش بس كليات الطب العسكرى ولا فى كليات الطب المدنية، لا احنا بنتكلم على اختبارات وماشين فى البرنامج ده "الميكنة" ونحيد كل الاختبارات فى الدولة المصرية فيما يخص الجامعات، لما نيجى نقول هنعمل تطوير فى التعليم مش هى جامعة جديدة بس هو الأسلوب والمسار اللى هنتعامل بيه مع أولادنا وبناتنا فى الإعداد والتأهيل والاختبار والتقييم علشان كل واحد ياخد حقه وعلشان كمان لما نقول هذا الطالب امتياز يبقى كل المعايير الموجودة فى الدول المتقدمة يبقى ابنى امتياز".

وأردف الرئيس: "لو انت النهاردة اختبرت كويس من الابتدائى لغاية الجامعة مظبوط المنتج اللى هطلعه هطلع ابن أو بنت تمام، لو جاملت هطلعه ميعرفش غير المجاملة طريق للنجاح.. عاوز أقول للمصريين من فضلكم اتكلمت قبل كده محدش يجامل حد على الأقل باسمى يقولك أنا قريبه كذا وكذا من فضلكم والله والله والله بحلف تلاتة بالله العظيم أنا عمرى ماجاملت أثناء خدمتى فى الجيش مخلوق.. فانتوا كمان يا مصريين متجملوش حد من أول أنا".


السيسي

القوات المسلحة

كلية طب القوات المسلحة

الرئيس السيسي

المشير عبدالغنى الجمسي

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