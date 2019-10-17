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35 شركة فقط تعمل بأنظمة الكترونية حديثة..

السياحة الإلكترونية: التحول الرقمى طريق الشركات للتخلص من سيطرة منظمى الرحلات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:52 م
السياحة الإلكترونية: التحول الرقمى طريق الشركات للتخلص من سيطرة منظمى الرحلات محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة
كتبت آمال رسلان

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ناشد محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، جميع الشركات العاملة فى السوق باتخاذ خطوات جادة نحو التحول الرقمى وتطوير أدواتها لتتوافق مع متطلبات السوق العالمى بما يخدم السياحة المصرية، لافتا إلى أن 35 شركة فقط من إجمالى 2600 شركة سياحة مصرية يعملون بشكل رقمى.
 
وأكد فاروق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تعمل حاليا على تأهيل الشركات لإعادة الهيكلة ودخول السوق الرقمية، وعلى استعداد لتقديم يد العون للجميع، موضحا أن هذا هو السبيل الوحيد للتخلص من سيطرة الوكيل الأجنبى على السوق المصرى، والتعامل مباشرة مع السياح فى الخارج، أن الغرفة تعمل على نشر الوعى بأهمية إعادة هيكلة الشركات، وكيف يتم وضع خطط مع مطورين.
 
ولفت إلى أن إعادة الهيكلة تعنى إعادة بناء قدرات الشركة لوجيستيا وأيضا العناصر البشرية من أجل التحول من العمل التقليدى إلى الأعمال الذكية، منوها إلى أن الغرفة حاليا لديها قاعدة بيانات بمطورى الأعمال ويتم توفيرها للشركات الرغبة فى تطوير أعمالها والتحول الإلكترونى.

التحول الرقمى

شركات السياحة

السياحة الالكترونية

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