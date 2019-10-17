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السمنة تجعلك عرضة للوفاة مبكرا بنسبة 20٪ إذا لم تخفض وزنك قبل منتصف العمر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:00 م
السمنة تجعلك عرضة للوفاة مبكرا بنسبة 20٪ إذا لم تخفض وزنك قبل منتصف العمر السمنة
كتب بيتر إبراهيم

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حذرت دراسة حديثة من أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين لا يخفضون وزنهم الصحي في منتصف العمر يزيدون من خطر وفاتهم بأكثر من خمس سنوات.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد علماء من جامعة هوزهونج الصينية، أن زيادة الوزن بين سن 25 و 47 عاماً تزيد من فرص الوفاة المبكرة من أي سبب بنسبة 22%.

كما أن الاستمرار في تراكم الدهون والسمنة حتى تجاوز الأربعينيات من العمر يزيد احتمال الوفاة قبل الأوان.

ووجد الدكتور "تشن تشن" قائد الدراسة وزملاؤه أن أولئك الذين خفضوا وزنهم البدين بعد منتصف العمر لا يزالون لديهم فرصة أكبر بنسبة 30% للوفاة المبكرة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 36051 مواطناً أمريكياً لديهم 40 عاماً أو أكثر.

وتم قياس العينة في البداية، وخلال متابعة استمرت 12 عامًا لهؤلاء الأشخاص، تم تسجيل 10500 حالة وفاة.

وبعد الأخذ فى الاعتبار العوامل التي قد تؤثر على النتائج، وجد الخبراء أنه مقارنةً بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي، فإن أولئك الذين أصبحوا يعانون من السمنة المفرطة بين سن 25 عاماً وحتى الأربعين كانوا أكثر عرضة بنسبة 22% للوفاة المبكرة من أي سبب.كما لوحظت زيادة بنسبة 49% في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

وبشكل عام ، أضاف الباحثون أن تحمل البدانة خلال الحياة بأكملها أكبر المخاطر مع زيادة خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 72%.

 

 


السمنة

اضرار السمنة

عواقب السمنة

امراض القلب

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