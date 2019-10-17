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السفير الكندى بالخرطوم: سنقف إلى جانب السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:59 ص
السفير الكندى بالخرطوم: سنقف إلى جانب السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك
أ ش أ

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أكد السفير الكندي في السودان أدريان نورفولك، أن بلاده ستقف إلى جانب السودان، لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء نورفولك برئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الذي أكد متانة العلاقات بين بلاده وكندا.

وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، مساء أمس الأربعاء، أن السفير الكندي في السودان، أشاد بسلمية الثورة التي أدت إلى إحداث التغيير بالسودان، وقدم التعازي في شهداء الثورة، مؤكدا استعداد بلاده لمساندة حكومة الفترة الانتقالية لتجاوز تحديات المرحلة.

 

 


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