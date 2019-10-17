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السجن 5 سنوات لـ2 متهمين بـ"أحداث عنف المطرية"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:18 م
السجن 5 سنوات لـ2 متهمين بـ"أحداث عنف المطرية" المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة 7 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين في إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
 
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
 
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
 
 
 
 
 

محاكمة المتهمين باحداث المطرية

احداث المطرية

عنف المطرية

الإرهاب

المستشار شبيب الضمرانى

جنايات القاهرة

محاكم مصر

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