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الزراعة: مد حملة تحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات للثلاثاء المقبل

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:00 ص
الزراعة: مد حملة تحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات للثلاثاء المقبل أغنام
كتب عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، مد الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض المجترات الصغير إلى الثلاثاء المقبل الموافق 22 أكتوبر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور خالد مرسى ، مدير عام بالإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، إنه تقرر مد الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات، بجميع قرى المحافظات ، لحين انجاز المستهدف من حملة التحصين ، مشير الى أن منذ بدء الحملة 7 من الشهر الماضى، اتخذت الخدمات البيطرية، جميع الإجراءات التنفيذية للنجاح الحملة، بالتنسيق مع المحافظين، ومديريات الطب البيطرى، وتوفير اللقاحات.

فيما أكد تقريرالهيئة، أن مرض طاعون المجترات الصغيرة يصيب الأغنام والماعز، وهو مرض فيروسى، وتكون نسب الإصابة به أعلى فى الماعز أكثر من الأغنام وفى الأعمار الصغيرة أكثر من الكبيرة، وتبدأ الأعراض المرضية بظهور التهابات شديدة فى الفم يصحبها رائحة كريهة والتهابات بالعيون ودموع ووجود إفرازات من الأنف وتكون قشور على الأنف ووجود التهابات بالأمعاء، مما يؤدى إلى حدوث إسهال ذى رائحة كريهة، ونفوق سريع لعدد كبير من الحالات المريضة.

وأوضح تقرير الهيئة، إن التعامل الصحى مع القطعان المصابة هى أن يتم عزل الحالات المصابة بعيدا، ويتم علاجها بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب المناسبة والفيتامينات، وتحصين باقى القطيع بلقاح طاعون المجترات الصغيرة ورافعات المناعة، مع ضرورة تحصين القطيع سنويا بهذا اللقاح للوقاية من المرض، الذى يسبب نفوق بنسب عالية إذا لم يتم تشخيصه فى المراحل الأولى، مضيفا أن إهماله يسبب انخفاض الإنتاجية وانخفاض اقتصاديات تربية الأغنام والماعز.

 


المجترات الصغيرة

هيئة الخدمات البيطرية

تحصين الأغنام

الثروة الحيوانية

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