سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: منشآت الحماية من السيول فى جنوب سيناء جاهزة لاستقبال الأمطار

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:58 م
الرى: منشآت الحماية من السيول فى جنوب سيناء جاهزة لاستقبال الأمطار مخرات سيول - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم الدكتور صلاح شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، تقريرا لقطاع المياه الجوفية بوزارة الرى حول جولته لتفقد عملية حماية مدن جنوب سيناء المرحلة الأولى بمنطقة نويبع وحاجز وبحيرة زلجة وصيانة سد غزالة وسد غليم، فى إطار تكليفات الوزارة بضرورة المرور على أعمال الحماية من أخطار السيول بكل المناطق.
 
وأوضح التقرير أن الأعمال تسير طبقا للبرنامج الزمنى المعدل للعملية، وجميع منشآت الحماية من بحيرات وحواجز وسدود بحالة جيدة، وجاهزة لاستقبال مياه السيول.
 
وأوضح المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، فى وزارة الرى، بأنه تم تنفيذ العديد من الأعمال بمحافظة جنوب سيناء ومنها عملية حماية منطقة قديرة بنويبع عن طريق إنشاء 3 سدود وبحيرة بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (68.95%)، وعملية حماية منطقة سانت كاترين والتى تضمنت انشاء 3 سدود وبحيرتين بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (90.52%).وعملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.7%)، وكذلك عملية حماية منطقة دهب إنشاء بإنشاء  3 سدود وبحيرتين  بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (84.15%)، وعملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (5.869) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (100%).
 
 

الحماية من السيول

جنوب سيناء

السيول

المياه الجوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة