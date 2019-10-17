الرى تنظم ندوة طبية عن التغذية السليمة من أجل حياة أفضل

كتبت أسماء نصار

نظمت الإدارة المركزية للشئون الطبية بالتعاون مع هيئة المساحة والإدارة المتكاملة لرى حلوان ومبادرة لحد عندك، ندوة طبية عن التغذية السليمة من أجل حياة أفضل، تحت رعاية المهندس على عبد المجيد منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة و المهندس شحتة ابراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى.

وافتتح الندوة رئيس هيئة المساحة الندوة ورحب بالحضور وتحدث عن اهتمام الوزارة بصحة العاملين من خلال ندوات التوعية الصحية.

تناولت الندوة السلوكيات الصحيحة فى تناول الأغذية والمشروعات وتم تقديم وصفات غذائية من أجل طعام صحى، كما تم تقديم خدمات طبية مجانية للحضور لقياس السكر والضغط ووزن الجسم ونسبة الماء والعضلات والدهون.

وأكدت الدكتورة عزة عصام الشيخ رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية على أهمية التوعية الصحية واتباع سبل الوقاية من الأمراض مما يساعد على رفع كفاءة العمل والأداء.

من جانبه أكد المهندس على المنوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة على أهمية ندوات التوعية الطبية والمائية فى رفع الوعى لدى العاملين بالوزارة تحقيقا لأهداف وسياسات الوزارة .

وشارك فى الندوة مروة صبحى مؤسس مبادرة لحد عندك، و الدكتورة إعتدال داوود استشارى التغذية العلاجية بالمركز القومى للبحوث والشيف منى الطرابيشى، و هدى عليوة كبير أخصائيين إعلام بالوزارة.

يذكر أن وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) احتفلتا أمس بيوم الأغذية العالمي 2019 الذي أقيم هذا العام تحت شعار "أفعالنا هى مستقبلنا.. نظم صحية غذائية.. عالم خال من الجوع " حيث تدعو احتفالات هذا العام إلى أهمية العمل لاتباع الأنظمة الغذائية الصحية، والتحرك بشكل أسرع وأكثر طموحاً بما يشمل جميع القطاعات لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

يشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لسوء التغذية عند الاطفال وخاصة بالقرى وأن عدم اتزان الغذاء ونقص النشاط البدنى يؤدى الى زياده معدل الوفيات فى الانسان، كما أن مشكله زياده الوزن والسمنه أصبحت متواجده فى معظم دول العالم المتقدم وكذلك الدول الناميه على السواء، حيث ترجع نسبه زياده الوزن والبدانه إلى العديد من العادات الغذائية السلبيه مثل الزياده فى تناول الأطعمه السريعة والمشروبات السكريه وبخاصه عند الاطفال والمراهقين وتخطى وجبه الفطور وتناول اطعمه غنيه بالسعرات الحراريه بين الوجبات وبخاصه فى المدرسه وارتفاع نسبه الاشخاص الذين يتناولون الاطعمه خارج المنزل مما يعرضهم إلى الاكثار من تناول الاطعمه الدسمه والمحتويه على سعرات حراريه عاليه ومما يعقد المشكله ايضاً ازدياد الاعتماد على وسائل النقل الحديثه وزياده فترات الجلوس لمشاهده التليفزيون واستخدام الانترنت والعاب الكمبيوتر وقله حركه الناس والنشاط البدنى".