الرئيس اللبنانى: لم يعد بمقدورنا تحمل المزيد من الأعباء نتيجة ضخامة النزوح

محمد عبد المجيد

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، بعد لقائه رئيس جمهورية ايرلندا مايكل هيجنز فى قصر بعبدا، "مشاركة ايرلندا الفاعلة فى قوات حفظ السلام فى الجنوب، ساهمت فى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، منذ أكثر من 40 عاماً متواصلة، الأمر الذى أوجد جيلاً ايرلندياً كاملاً متعاطفاً مع لبنان وقضاياه، بادله اللبنانيون بكامل المحبة والتقدير".

و وفقا لموقع "النهار" اللبنانية، تابع عون، "اطلعت على تمسك لبنان بالاحترام الكامل للقرار 1701 القاضى بانسحاب إسرائيل من الأراضى التى ما زالت تحتلها، مع تمسكه بحقه المشروع فى الدفاع عن النفس، ولا سيما أن إسرائيل تمعن فى انتهاك هذا القرار براً وبحراً وجواً".

وقال، "ركزنا مع رئيس ايرلندا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية، وضرورة الإسراع فى إيجاد حل لأزمة النازحين يساهم فى إعادتهم إلى بلادهم، بقطع النظر عن توقيت التوصل إلى هذا الحل ولاسيما أن لبنان لم يعد بمقدوره تحمل المزيد من الأعباء نتيجة ضخامة حجم هذا النزوح".