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الرئيس السيسى يطمئن على صحة أمير الكويت فى اتصال هاتفى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:24 م
الرئيس السيسى يطمئن على صحة أمير الكويت فى اتصال هاتفى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
 
وأعرب الرئيس عن خالص تمنيّـاتُه بموفور الصحة و العافية لأمير الكويت، وذلك عقب عودتُـه بلاده قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإنتهاء من إجـراء بعض الفحوصات الطبيـة الناجحة هُنـاكَ.
 
من جانبه، أبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس على مشاعره الصادقة، مؤكداً على ما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
 

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امير دولة الكويت

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