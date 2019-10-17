الرئيس السيسى يخصص أراضٍ للاستصلاح وإقامة محطة تحلية مياه بالوادى وسيناء

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة علي تخصيص مساحة 19320,48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش ، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.

نُشر القراران فى الجريدة الرسمية.