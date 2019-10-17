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الدفاع العراقية: اعتقال عدد من عناصر "داعش" الفارين داخل الأراضى العراقية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:04 ص
الدفاع العراقية: اعتقال عدد من عناصر "داعش" الفارين داخل الأراضى العراقية الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، إلقاء القبض على عدد من عناصر "داعش" الإرهابي الفارين داخل الأراضي العراقية، مؤكدًا الاستمرار بعمليات ملاحقة المتسللين داخل الأراضي العراقية.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء أمس الأربعاء، عن الوزارة في بيان قوله إن : "وزير الدفاع نجاح الشمري تفقد اليوم قيادة عمليات الأنبار والجزيرة ونينوى يرافقه وزير الهجرة والمهجرين ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة والضباط في الوزارة".

وأضاف البيان أن "الشمري أطلع على انتشار القطعات ضمن قواطع القيادات أعلاه، بعدها تفقد القطعات المنتشرة على الخط الحدودي الرابط بين العراق وسوريا ومنطقة تل صفوك ومنفذ الفاو الحدودي"، مشيرة إلى أن "الشمري التقى بوزير البيشمركة، حيث أكد الطرفان على التعاون لملاحقة إرهابيي داعش الفارين ومتابعة الوضع الأمني".

وأعلن الشمري، بحسب البيان، "إلقاء القبض على عدد من عناصر داعش الفارين داخل الأراضي العراقية"، مؤكدًا على "الاستمرار بعمليات ملاحقة المتسللين داخل الأراضي العراقية".

وشدد وزير الدفاع، "على تحصين المواضع الدفاعية في الشريط الحدودي لمنع تسلل هذه العناصر الإرهابية إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن اليقظة والحذر".

 

 


العراق

وزارة الدفاع العراقية

الاراضى العراقية

داعش

الارهاب

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