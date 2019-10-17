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الخشت: جامعة القاهرة على رأس 250 جامعة عالمية فى علوم الكمبيوتر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:26 ص
الخشت: جامعة القاهرة على رأس 250 جامعة عالمية فى علوم الكمبيوتر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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تمكنت جامعة القاهرة من إحراز تقدم جديد فى تصنيف التايمز العالمى Times Higher Education حيث جاء ترتيب الجامعة فى مجال علوم الكمبيوتر (Computer science) لعام 2020 فى الفئة من 251 إلى 300 بنسبة تطور عن العام السابق بلغت 30% حيث كانت الجامعة فى الفئة من 401 الى 500.
 
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القفز مائة وخمسين مركزًا دفعة واحدة في تصنيف التايمز العالمى THE بمجال علوم الكمبيوتر يعد إنجازًا كبيرًا، والجامعة تحافظ على وجودها ضمن الجامعات العالمية المرموقة فى شتى المجالات، وأن هذا الإنجاز تحقق نتيجة التخطيط الاستراتيجى وجهود إدارة الجامعة وأساتذتها وباحثيها فى مجالات أولويات مصر وخاصة علوم الكمبيوتر.
 
يُشار إلى أن تصنيف التايمز العالمى من أهم التصنيفات الدولية للجامعات، حيث يعتمد على معايير صارمة تقيس 13 مؤشرًا لآداء المؤسسة التعليمية في التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.
 
وقد حققت جامعة القاهرة تقدمًا غير مسبوق فى التصنيفات الدولية هذا العام، ففى تصنيف شنغهاى الصينى دخلت الجامعة لأول مرة فى تاريخها في الفئة من 301 -400 جامعة على مستوى العالم، كما تقدمت في التصنيف الإنجليزى QS للتخصصات فى عدد من التخصصات بنسبة 110% واقتربت من سقف المائة الأولى على مستوى العالم في العلوم الصيدلية. وتقدمت جامعة القاهرة الترتيب الأول مصريًّا في التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، وقفزت عالميًّا بتطور 176 مركزًا دفعة واحدة فى ستة أشهر، وبنسبة ارتفاع 20 %، وجاءت فى صدارة الجامعات المصرية فى تصنيف (CWUR) واحتلت المرتبة 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوى العالم، وتصدرت الجامعات المصرية في التصنيف الإسبانى (SCIMAGO)، كما تصدرت فى التصنيف الهولندى "ليدن Leiden" واحتلت المركز 341 عالميا.

جامعة القاهرة

التصنيفات الدولية

علوم الكمبيوتر

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